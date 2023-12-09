Украинский защитник Игорь Пластун на следующей неделе досрочно расторгнет контракт с Лудогорцем, сообщает Тема Спорт.

Топ-клуб готовит грандиозное ограбление Жироны – Цыганков и еще двое "имен ниоткуда" на столе знаменитого президента

33-летний игрок не входит в планы тренерского штаба Георгия Дерменджиева, который отправил его во вторую команду – наш земляк в последний раз играл за основу еще 20 августа. Украинцу уже сообщили, что он может начинать поиски нового клуба.

Напомним, Пластун перешел в Лудогорец в июле 2016 года из Карпат за 500 тысяч евро. Через два года бельгийский Гент выложил за него 3 млн евро. Летом 2021-го Игорь вернулся в болгарский клуб за 1 миллион.

Его контракт с "орлами" был рассчитан до 30 июня 2024 года. В текущем сезоне он провел за Лудогорец 8 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался. За сборную Украины сыграл в 5 поединках. Transfermarkt оценивает 33-летнего защитника в 700 тысяч евро.

Сидорчук помог Вестерло прервать длительную безвыигрышную серию в Лиге Жупиле – украинец стал одним из лучших