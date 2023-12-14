У четвер, 14 грудня, відбулися матчі 6 туру Ліги конференцій. Рахунки і огляд поєдинків у групах E, F, G та H читайте на "Футбол 24".

Ліга конференцій 2023/24, 6 тур

Група E

Зрінські – Астон Вілла – 1:1

Голи: Малекінушіч, 87 – Дзаньйоло, 61

Легія – АЗ – 2:0

Голи: Рібейру, 34, Крамер, 81

Вилучення: Мартінс Інді, 53 (АЗ)

Група F

Генк – Чукарічкі – 2:0

Голи: Хейнен, 21, Пейнтсіл, 57

Нереалізований пенальті: Пейнтсіл, 9 (Генк)

Вилучення: Галарса, 35 (Генк)

Ференцварош – Фіорентина – 1:1

Голи: Захаріассен, 48 – Раньєрі, 73

Група G

Абердін – Айнтрахт Франкфурт – 2:0

Голи: Дак, 41, Шоклер, 74

ПАОК – ГІК – 4:2

Голи: Оздоєв, 37, Константеліас, 47, Тойвіо, 53 (авт), Мург, 85 – Радуловіч, 6, Хетемай, 90 (пен)

Група H

Лудогорець – Норшелланн – 1:0

Гол: Пйотровскі, 79

Фенербахче – Спартак Трнава – 4:0

Голи: Кадіоглу, 36, Тадіч, 48 (пен), Джеко, 60, 61

Група E

Матч у Варшаві між Легією та АЗ був надпринциповим, адже поєдинок першого кола завершився скандалом. Після гри спалахнула бійка, у якій дісталося навіть президенту Легії, а двох футболістів польської команди (Жозуе і Панкова) заарештували. Сьогодні обоє вийшли у старті, а нідерландцям потрібна була тільки перемога, щоб посісти друге місце. Здобути її не вийшло – Легія взяла гору з рахунком 2:0 і з другого місця вийшла у плей-офф.

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Інший матч між Зрінські та Астон Віллою завершився міні-сенсацією. На гол Ніколо Дзаньйоло боснійці відповіли своїм влучним ударом на останніх хвилинах. 1:1 – на турнірний розклад це не вплинуло. Астон Вілла з першого місця вийшла в 1/8 фіналу. Зрінські завершив євросезон на останній позиції групи.

Група F

Фіорентина достроково вийшла у плей-офф, але могла допомогти Генку посісти друге місце. Для цього бельгійцям потрібно було перемагати аутсайдера групи і чекати поразки Ференцвароша. Генк навіть у меншості розібрався з Чукарічками, які завершили груповий турнір з нулем очок, але допомоги від "фіалок" не дочекався.

Фіорентина пропустила першою від Ференцвароша, проте таки відігралася, врятувавши перше місце групи і пряму путівку в 1/8 фіналу. Угорці зіграють у плей-офф.

Група G

Тут інтриги вже не було. ПАОК достроково гарантував собі перше місце, а Айнтрахт – друге. Абердін та ГІК втратили шанси на прохід у плей-офф. Шотландці таки зуміли грюкнути дверима, обігравши Айнтрахт (2:0). ГІК забив першим у Греції, але ПАОК з Тайсоном і Кендзьорою оформили 4 голи у відповідь. Колишня зірка Шахтаря віддав гольовий пас. Відповідно, фіни фінішували останніми, а Абердін посів третє місце і теж завершив виступи в Лізі конференцій.

Група H

У цьому квартеті на дві путівки претендували Норшелланн, Лудогорець і Фенербахче. Найкраща ситуація була у турків – перемога над Спартаком Трнава гарантувала їм мінімум друге місце, а от Норшелланн і Лудогорець, який налаштований попрощатися з Ігорем Пластуном, "рубалися" в очному матчі. Фортуна посміхнулася Лудогорцю, який забив переможний гол на 79-й хвилині та піднявся одразу на перше місце. Норшелланн, який лідирував перед останнім туром вилетів.

Фенербахче, у складі якого вийшов екс-лідер Шахтаря Фред, зі своїм заваданням впорався без проблем, обігравши аутсайдера групи з рахунком 4:0. Варто відзначити дубль 36-річного Едіна Джеко, який забив двічі за дві хвилини. Фенербахче з другої позиції вийшов у плей-офф і зіграє у стикових матчах проти команди, яка опуститься з Ліги Європи.