Нидерландская команда обыграла Легию со счетом 1:0, но основные события произошли уже после игры. Сначала польскую команду долго не выпускали со стадиона. Позже на парковке возле автобуса возникла потасовка, в результате которой арестовали двух игроков Легии – Жозуэ и Радована Панкова. Футболисты провели ночь в отделении полиции, сообщает Meczyki.

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Стражи порядка заблокировали автобус Легии и не выпускали польскую команду со стадиона. Более того, полиция угрожала штурмом транспортного средства, если Жозуэ и Панков не выйдут сами. Наконец, на них надели наручники и повезли в отделение. В ходе стычки ударили даже президента Легии Дариуша Медуски (видно на видео ниже), а несколько членов польской делегации получили телесные повреждения.

В Польшу задержанных футболистов не отпустили, а команда вылетела в Варшаву без Жозуэ и Панкова. Легия в своем официальном Twitter анонсировала пресс-конференцию, которая начнется сегодня, 6 октября, в 15.00 по киевскому времени. Президент варшавского клуба Дариуш Мьодуски ответит на вопросы журналистов по поводу инцидента.

Министерство иностранных дел Польши отреагировало на скандал, однако ситуацию усложняет то, что задержанные игроки не являются поляками. Легия пытается связаться с дипломатами Португалии и Сербии, гражданами которых являются футболисты.

Voetbalzone утверждает, что во всем виноваты именно футболисты, которые во время стычки возле автобуса нанесли травмы одному из охранников. Игроков не пускали внутрь, а они пытались выломать дверь. Мужчина получил сотрясение мозга и перелом локтя.

Напомним, за Легию выступает украинский полузащитник Игорь Харатин, но в заявку на игру с АЗ он не попал.

Policja nie chce pozwolic Legii na odjazd. Atmosfera jest napięta. Pojawia się agresja @sport_tvppl pic.twitter.com/S6A3wfqATa — Piotr Kamieniecki (@PKamieniecki) October 5, 2023

Josue prowadzony w kajdankach przez policję do radiowozu. Nieprawdopodobne zdarzenia w Alkmaar. @sport_tvppl pic.twitter.com/iltohCgeCy — Piotr Kamieniecki (@PKamieniecki) October 5, 2023