Квалификация Лиги конференций, 2-й тур, ответные матчи

Шкендия (Северная Македония) – Вальмиера (Латвия) – 3:1 (первый матч – 2:1)

Голы: Бейтуляй, 11, Дориев, 33, Рамадани, 85 – Мурата, 25

Удаление: Мурата, 67 (В)

Осиек (Хорватия) – Кызыл-Жар (Казахстан) – 0:2 (2:1)

Голы: Иванидзе, 62, Коне, 71

Академия Пушкаша (Венгрия) – Витория Гимарайнш (Португалия) – 0:0 (0:3)

Шкендия подтвердила свое преимущество над Вальмиерой, в составе которой вышли украинцы Желизко и Якуба. Македонцы диктовали условия и в домашнем поединке, зафиксировав общую победу со счетом 5:2.

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Пара Осиек – Кызыл-Жар оказалась гостевой. Хорваты имели успех на чужом поле, а вот на своем посыпались и несколько неожиданно покинули турнир. Дерби украинцев оказалось заочным – Бушман отыграл за казахов весь матч, а вот Чеберко просидел в запасе хорватов.

Академия Пушкаша после избиения в Португалии могла рассчитывать только на чудо, чтобы пройти Виторию Гимарайнш. Ничего подобного не произошло. Команда Захеди Шахаба и Артема Фаворова создала мизер моментов, потому закономерно прощается с еврокубками.

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