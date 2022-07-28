Кваліфікація Ліги конференцій, 2-й тур, матчі-відповіді

Шкендія (Північна Македонія) – Вальмієра (Латвія) – 3:1 (перший матч – 2:1)

Голи: Бейтуляй, 11, Дорієв, 33, Рамадані, 85 – Мурата, 25

Вилучення: Мурата, 67 (В)

Осієк (Хорватія) – Кизил-Жар (Казахстан) – 0:2 (2:1)

Голи: Іванідзе, 62, Коне, 71

Академія Пушкаша (Угорщина) – Віторія Гімараєш (Португалія) – 0:0 (0:3)

Шкендія підтвердила свою перевагу над Вальмієрою, у складі якої вийшли українці Желізко та Якуба. Македонці диктували умови і в домашньому поєдинку, зафіксувавши загальну перемогу з рахунком 5:2.

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Пара Осієк – Кизил-Жар виявилася гостьовою. Хорвати мали успіх на чужому полі, а от на своєму посипалися і дещо несподівано покинули турнір. Дербі українців виявилося заочним – Бушман відіграв за казахів весь матч, а от Чеберко просидів у запасі хорватів.

Академія Пушкаша після побиття у Португалії могла розраховувати лише на диво, щоб пройти Віторію Гімараєш. Нічого такого не сталось. Команда Захеді Шахаба і Артема Фаворова створила мізер моментів, тому закономірно прощається з єврокубками.

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