Состоялись первые матчи группового раунда Лиги конференций. Все результаты – в этой новости.

Лига конференций. Групповой этап, 1 тур

Легия – Астон Вилла – 3:2

Голы: Вшолек, 3, Мучи, 26, 51 – Дюран, 6, Динь, 39

Зрински – АЗ – 4:3

Голы: Кожуль, 48, 81, Чорлука, 68, Хрванович, 71 – ван Бредероде, 10, Мейнанс, 32, де Вит, 44

Ференцварош – Чукарички – 3:1

Голы: Варга, 44 (пен), Овусу, 45+7, Пешич, 79 – Иванович, 26

Генк – Фиорентина – 2:2

Голы: Зекири, 12, Маккензи, 85 – Раньери, 7, 23

Айнтрахт – Абердин – 2:1

Голы: Мармуш, 11 (пен), Кох, 61 – Полвара, 22

ХИК – ПАОК – 2:3

Голы: Банде, 36, Радулович, 90+9 (пен) – Кулеракис, 55, Десподов, 81, Томас, 90+4

Фенербахче – Норшелланд – 3:1

Голы: Креспо, 24, Батшуайи, 30, Азиз, 47 – Вилладсен, 55

Лудогорец – Спартак Трнова – 4:0

Голы: Иорданов, 46, Пьотровски, 51, 63, Секо, 90+4

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Фенербахче довольно уверенно справился с Норшелландом. Героем встречи стал бывший лидер Шахтера. Фред в середине первого тайма вырезал два ассиста: подал со штрафного на Креспо и покатил под удар Батшуайи.

Лудогорец, который исключил из состава Пластуна, разгромил Спартак из Трнавы и возглавляет группу H вместе с Фенером. Обидчики Днепра-1 ничего не смогли противопоставить чемпиону Болгарии – Йорданов и Пьотровски красиво забили.

Айнтрахт обыграл Абердин в группе G. Победный гол в активе Коха. В другом матче этого квартета ПАОК под руководством Луческу-младшего вырвал три очка у финского ХИКа. Тайсон записал на себя ассист.

Фиорентина расписала ничью с Генком – все четыре гола команды организовали после стандартов. В этой же группе F Ференцварош дома одержал победу над Чукаричками. Венгры вырвались в лидеры.

Безумные матчи подарила группа E. АЗ чудом уступил Зрински, имея 3:0 в первом тайме. Боснийцы забили четыре гола после перерыва. Некоторые были очень эффектными: Кожуль положил шедевр со штрафного, Чорлука забросил в "девятку" с фланга.

Астон Вилла проиграла в Варшаве. Легия забила уже на третьей минуте. Представители АПЛ отвечали, Динь положил шикарный гол, но хозяева все равно были результативнее. Дубль Мучи принес полякам сенсационный успех.