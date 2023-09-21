Чемпион Болгарии тотально проваливает старт сезона 2023/24. Лудогорец занимает лишь 7-е место турнирной таблицы, отпустив лидера на 12 очков (правда, имеет две игры в запасе). В этой связи руководство клуба планирует кадровые изменения.

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Одним из тех, кого коснется чистка, станет украинский защитник Игорь Пластун. Лудогорец не собирается предлагать ему новое соглашение, а действующий контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2024 года. Болгарский клуб планирует заработать хоть какие-то деньги за украинца, поэтому готовит его продажу зимой. Продолжается поиск покупателей, сообщает Tema Sport.

Ранее Пластуна не заявили на групповой турнир Лиги конференций. Украинец уже месяц не выходит на поле за первую команду, а в минувшие выходные сыграл за дубль.

Напомним, Пластун выступал за Лудогорец с 2016 по 2018 год. Летом 2021-го болгарский клуб вернул украинца из бельгийского Гента за 1 миллион евро. В текущем сезоне 33-летний центрбек сыграл 7 матчей за первую команду.

В карьере Пластуна также есть 5 поединков за национальную сборную Украины (последний – в ноябре 2019-го).

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