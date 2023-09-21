Ліга конференцій. Груповий етап, 1 тур

Легія – Астон Вілла – 3:2

Голи: Вшолек, 3, Мучі, 26, 51 – Дюран, 6, Дінь, 39

Зрінські – АЗ – 4:3

Голи: Кожуль, 48, 81, Чорлука, 68, Хрвановіч, 71 – ван Бредероде, 10, Мейнанс, 32, де Віт, 44

Ференцварош – Чукарічкі – 3:1

Голи: Варга, 44 (пен), Овусу, 45+7, Пешіч, 79 – Івановіч, 26

Генк – Фіорентина – 2:2

Голи: Зекірі, 12, Маккензі, 85 – Раньєрі, 7, 23

Айнтрахт – Абердін – 2:1

Голи: Мармуш, 11 (пен), Кох, 61 – Полвара, 22

ГІК – ПАОК – 2:3

Голи: Банде, 36, Радуловіч, 90+9 (пен) – Кулєракіс, 55, Десподов, 81, Томас, 90+4

Фенербахче – Норшелланд – 3:1

Голи: Креспо, 24, Батшуаї, 30, Азіз, 47 – Вілладсен, 55

Лудогорець – Спартак Трнава – 4:0

Голи: Йорданов, 46, Пйотровскі, 51, 63, Секо, 90+4

Ліга Європи: Ліверпуль дотиснув команду українця завдяки голу і асисту Дарвіна, кривдник Дніпра-1 шокував Вільяреал

Фенербахче досить впевнено впорався з Норшелландом. Героєм зустрічі став колишній лідер Шахтаря. Фред у середині першого тайму вирізав два асисти: подав зі штрафного на Креспо та покотив під удар Батшуаю.

Лудогорець, який виключив зі складу Пластуна, розгромив Спартак з Трнави та очолює групу H разом з Фенером. Кривдники Дніпра-1 нічого не змогли протиставити чемпіону Болгарії – Йорданов і Пйотровскі красиво забили.

Айнтрахт переграв Абердін у групі G. Переможний гол в активі Коха. В іншому матчі цього квартету ПАОК під керівництвом Луческу-молодшого вирвав три очки у фінського ГІКа. Тайсон записав на себе асист.

Фіорентина розписала нічию з Генком – всі чотири голи команди організували після стандартів. У цій же групі F Ференцварош вдома здобув перемогу над Чукарічками. Угорці вирвалися в лідери.

Божевільні матчі подарувала група E. АЗ дивом поступився Зрінські, маючи 3:0 в першому таймі. Боснійці забили чотири голи після перерви. Деякі були дуже ефектними: Кожуль поклав шедевр зі штрафного, Чорлука закинув у "дев'ятку" з флангу.

Астон Вілла програла у Варшаві. Легія забила вже на третій хвилині. Представники АПЛ відповідали, Дінь поклав шикарний гол, але господарі все одно були результативнішими. Дубль Мучі приніс полякам сенсаційний успіх.