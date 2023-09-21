Лига Европы 2023/24, 1-й тур

Группа E

ЛАСК – Ливерпуль – 1:3

Голы: Флекер, 14 – Нуньес, 56 (пен), Диас, 63, Салах, 88

Унион Сент-Жилуаз – Тулуза – 1:1

Голы: Амура, 69 – Даллинга, 45+2 (пен)

Группа F

Ренн – Маккаби Хайфа – 3:0

Голы: Блас, 1, Трюффер, 31, Йилдирим, 55

Панатинаикос – Вильярреал – 2:0

Голы: Иоаннидис, 38, Шпорар, 78

Ливерпуль начал евросезон гостевым матчем против австрийского ЛАСКа. Украинец Максим Таловеров остался в запасе, а Юрген Клопп выставил склад, очень далекий от основного. Не исключено, что главный тренер Ливерпуля очень быстро пожалел об этом, ведь уже на 14-й минуте мерсисайдцы пропустили. ЛАСК хитро разыграл угловой, а Флориан Флекер из-за пределов штрафной вколотил мяч в ворота. Гравенберх не успел заблокировать, а Келлехер не спас.

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Во втором тайме подопечные Клоппа перевернули игру. Сначала Дарвин Нуньес реализовал пенальти, назначенный за фол против Диаса, а вскоре колумбиец и сам, завершив контратаку. Ассист в активе Гравенберха. На последних минутах эффектную точку поставил Салах, пробив между ног киперу после паса Дарвина. 1:3 – Ливерпуль стартовал с победы, а Максим Таловеров на поле так и не появился.

Другой матч группы E между бельгийским Унионом и Тулузой начался с опозданием на 10 минут. Из-за пробок на дороге обе команды опоздали на стадион. Тулуза забила в компенсированное к первому тайму время, реализовав пенальти. Унион Сент-Жилуаз отыгрался в середине второй половины. Итоговые 1:1.

В квартете F Ренн принимал Маккаби из Хайфы, а Панатинаикос дома противостоял Вильярреалу. В обоих матчах первые таймі прошли по сценарию хозяев. Иоаннидис забил в ворота испанцев, а Ренн дважды расписался в воротах Маккаби – при этом первый мяч французы оформили уже на первой минуте игры. Людовик Блас классно приложился из-за пределов штрафной.

После перерыва ПАО и Ренн забили еще по голу, закрепив свое преимущество. В итоге Ренн разгромил Маккаби со счетом 3:0, а греческая команда, которая выбила Днепр-1 из ЛЧ, нанесла поражение Вильярреалу с более скромной разницей – 2:0.

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