Лига 1, 24 тур

Тулуза – Ницца – 2:1

Голы: Даллинга, 65, Гбоо, 69 – Моффи, 8

Брест – Гавр – 1:0

Гол: Ле-Мелу, 34

Монпелье – Страсбур – 2:2

Голы: Норден, 71, 87 – Диара, 77 (пен), Эмега, 83

Нант – Мецт – 0:2

Голы: Микаутадзе, 58 (пен), Удоль, 60

Ренн – Лорьян – 1:2

Голы: Гуири, 90+4 – Бамба, 59, Крупи, 90

Лион – Ланс – 0:3

Голы: – Сотока, 43, Ваи, 53 (пен), Дансо, 87

Удаления: Найлз, 85 (Лион)

Взаимоотношения между Мбаппе и руководством ПСЖ обострились – француз обвиняет клуб в сливе информации СМИ

Начинали игровой день Тулуза и Ницца. "Орлята" в последних трех матчах не побеждали – два поражения и одна ничья. Команда позволила Монако и Лиллю обойти себя в турнирной таблице. Тулуза наоборот в двух последних матчах против лидеров сумела одержать победы. "Фиолетовые", хотя и пропустили первыми, достаточно активно атаковали и в результате смогли оформить два гола, зафиксировав третью подряд победу.

Брест сумел переиграть Гавр и сократить отставание от ПСЖ до девяти очков. Хозяева контролировали ход встречи. Гавр пытался пробивать по воротам "пиратов", но лишь дважды сумел пробить в створ. Единственный гол в матче забил Ле-Мелу.

Метц сенсационно обыграл Нант. Команда Болони не побеждала в Лиге 1 с конца ноября. Очередное результативное действие записал в свой актив Жорж Милкаутадзе, который зимой вернулся в Метц.

Еще одна неожиданность произошла в матче между Ренном и Лорьяном. Несмотря на то, что команда Стефана доминировала, она допустила у своих ворот достаточно моментов, чтобы сосед по Британии сумел забить дважды. Бамба записал в свой актив шестой мяч в шести матчах за Лорьян. Ренн на это ответил лишь голом Амина Гуири, который во втором матче подряд забивает.

6 - They scored their first six Ligue 1 goals in six games or less in the 21st century:



Zlatan Ibrahimovic and Mario Balotelli - 5 games

Neymar and Mohamed Bamba - 6 games



Gotha. pic.twitter.com/mGhJ0xhIc7 — OptaJean (@OptaJean) March 3, 2024

Завершал игровой день Ланс и Лион. Подопечные Саже имели хорошую серию и получили четыре победы подряд в чемпионате. Начало матча выдалось оживленным и голкиперы обеих команд вынуждены были спасать команду. Лопеш сделал в первом матче три сейва, но от пропущенного гола не спас. Лиону не хватало последней передачи перед воротами соперника. После перерыва Ланс удвоил преимущество с пенальти. Третий гол в ворота Лопеша влетел на 83 минуте, его автором стал Дансо.