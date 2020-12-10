Сразу две команды будут представлять Украину в плей-офф второго по силе еврокубка.

Во время жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, которая состоится 14 декабря в швейцарском Ньоне, донецкий Шахтер будет сеяным, а Динамо – нет. Причина – донецкий клуб набрал больше очков на групповом этапе Лиги чемпионов, чем киевский.

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Напомним, сеяные – это 12 победителей групп Лиги Европы и 4 лучшие команды, занявшие третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов. Несеянные – 12 обладателей вторых мест на групповом этапе ЛЕ и 4 худшие команды, оккупировавшие третью ступень на групповом этапе ЛЧ.

Среди уже известных возможных соперников "оранжево-черных" – сербская Црвена Звезда, австрийский Зальцбург и греческий Олимпиакос. С Динамо и Краснодаром дончане не сыграют, поскольку УЕФА разводит украинские и российские клубы, а также представителей одной ассоциации. Также в 1/16 финала не смогут встретиться клубы, игравшие в одной группе Лиги Европы.

Динамо может встретиться с итальянской Ромой, английскими Арсеналом и Манчестер Юнайтед, испанским Вильярреалом, немецким Хоффенхаймом, бельгийским Брюгге, нидерландским Аяксом и загребским Динамо.

Все возможные соперники украинцев определятся уже сегодня, 10 декабря, после матчей последнего тура группового этапа Лиги Европы.

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