Одразу дві команди представлятимуть Україну у плей-оф другого за силою євротурніру.

Під час жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи, яке відбудеться 14 грудня у швейцарському Ньйоні, донецький Шахтар буде сіяним, а Динамо – ні. Причина – донецький клуб набрав більше очок на груповому етапі Ліги чемпіонів, аніж київський.

Динамо мінімально випереджає Шахтар за набраними очками у таблиці коефіцієнтів УЄФА

Нагадаємо, сіяні – це 12 переможців груп Ліги Європи і 4 найкращі команди, що посіли треті сходинки на груповому етапі Ліги чемпіонів. Несіяні – 12 володарів других місць на груповому етапі ЛЄ і 4 найгірші команди, що окупували третій щабель на груповому етапі ЛЧ.

Серед уже відомих можливих суперників "помаранчево-чорних" – сербська Црвена Звезда, австрійський Зальцбург і грецький Олімпіакос. З Динамо і Краснодаром донеччани не зіграють, оскільки УЄФА розводить українські та російські клуби, а також представників однієї асоціації. Також в 1/16 фіналу не зможуть зустрітися клуби, які грали в одній групі Ліги Європи.

Динамо може зустрітися з італійською Ромою, англійськими Арсеналом та Манчестер Юнайтед, іспанським Вільяреалом, німецьким Хоффенхаймом, бельгійським Брюгге, нідерландським Аяксом і загребським Динамо.

Всі можливі суперники українців визначаться вже сьогодні, 10 грудня, після матчів останнього туру групового етапу Ліги Європи.

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