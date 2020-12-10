Динамо минимально опережает Шахтер по набранным очкам в таблице коэффициентов УЕФА
Сразу два украинских клуба будут представлять Украину весной в Лиге Европы.
Вчера донецкий Шахтер провел заключительный матч группового розыгрыша Лиги чемпионов против Интера. Подопечные Луиша Каштру на выезде сумели удержать безголевую ничью против миланской команды, чем обеспечили себе еврокубковую весну в Лиге Европы.
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Таким образом, за время участия в самом престижном еврокубковом турнире в текущем сезоне "горняки" сумели набрать 10 рейтинговых пунктов в таблице коэффициентов УЕФА, что равно 2 баллам (поскольку очки нужно делить на количество представителей Украины в еврокубках). 4 пункта "оранжево-черные" получили за попадание в групповой этап Лиги чемпионов и еще шесть уже на групповом этапе – 4 очка за 2 победы над Реалом и 2 очка за 2 ничьи с Интером.
Интересно, что в активе Динамо 10,5 очков, а Заря положила в копилку Украины 4 пункта. Однако луганчане уже сегодня могут увеличить свой вклад (в случае успешной игры с португальской Брагой в Лиге Европы). Еще два представителя Украины, которые не смогли пробиться во второй по силе евротурнир – Колос и Десна – заработали 2 и 0,5 очка соответственно.
Напомним, накануне Динамо минимально обыграло Ференцварош (1:0) и, заняв третье место, пробилось в Лигу Европы.
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