Вчера донецкий Шахтер провел заключительный матч группового розыгрыша Лиги чемпионов против Интера. Подопечные Луиша Каштру на выезде сумели удержать безголевую ничью против миланской команды, чем обеспечили себе еврокубковую весну в Лиге Европы.

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Таким образом, за время участия в самом престижном еврокубковом турнире в текущем сезоне "горняки" сумели набрать 10 рейтинговых пунктов в таблице коэффициентов УЕФА, что равно 2 баллам (поскольку очки нужно делить на количество представителей Украины в еврокубках). 4 пункта "оранжево-черные" получили за попадание в групповой этап Лиги чемпионов и еще шесть уже на групповом этапе – 4 очка за 2 победы над Реалом и 2 очка за 2 ничьи с Интером.

Интересно, что в активе Динамо 10,5 очков, а Заря положила в копилку Украины 4 пункта. Однако луганчане уже сегодня могут увеличить свой вклад (в случае успешной игры с португальской Брагой в Лиге Европы). Еще два представителя Украины, которые не смогли пробиться во второй по силе евротурнир – Колос и Десна – заработали 2 и 0,5 очка соответственно.

Напомним, накануне Динамо минимально обыграло Ференцварош (1:0) и, заняв третье место, пробилось в Лигу Европы.

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