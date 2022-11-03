Состоялись заключительные матчи группового этапа Лиги Европы. В квартетах E и F наконец-то стало известно, кто продолжит борьбу за второй по престижности трофей Европы. Читайте отчет о матчах на "Футбол 24".

Лига Европы 2022/23, 6-й тур

Группа E

Реал Сосьедад – Манчестер Юнайтед – 0:1

Гол: Гарначо, 17

Шериф – Омония – 1:0

Гол: Аканби, 88

Группа F

Фейеноорд – Лацио – 1:0

Гол: Хименес, 64

Митьюлланд – Штурм Грац – 2:0

Голы: Дрейер, 15, 72

В группе E еще до начала матчей все было решено – Реал Сосьедад и МЮ продолжат борьбу в плей-офф, а Шериф сыграет в Лиге конференций. В заключительных матчах группового этапа Манчестер Юнайтед взял реванш над испанцами. Единственный гол во встрече еще на 17 минуте забил Гарначо, которому ассистировал Роналду. А Шериф Коваля с минимальным счетом победил Омонию благодаря голу Аканби в конце игры.

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А вот в группе F все было гораздо сложнее. До начала тура Лацио и Штурм возглавляли группу с 8 очками в активе, тогда как Митьюлланд и Фейеноорд имели по 5 пунктов. Поединки перевернули все с головы на ноги – Митьюлланд уверенно обыграл Штурм благодаря дублю Дрейера (2:0), а Фейеноорд оказался сильнее Лацио (1:0).

Таким образом, именно Фейеноорд завершил группу на первом месте, Митьюлланд стал вторым, а лациале отправятся в Лигу конференций. У всех команд (как и у Штурма) по 8 пунктов в активе. Нидерландцы стали лидерами благодаря большему количеству забитых мячей (очные встречи с Митьюлландом завершились ничейными счетами 2:2).

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