Ліга конференцій: Гент розгромив Мольде і прорвався в плей-офф, Качараба та Братков вилетіли з єврокубків
В останньому турі групового раунду Ліги конференцій перемоги здобули Фіорентина, Гент, Базель, Слован, Клуж і Юргорден.
Ліга конференцій, 6 тур
Група А
Істанбул Башакшехір – Хартс – 3:1
Голи: Ндаїшіміє, 4, Гюрлер, 33, Озджан, 64 – Аткінсон, 90
РФС – Фіорентина – 0:3
Голи: Барак, 7, Кабрал, 44, Сапонара, 45+2
Група Е
Аполлон – Вадуц – 1:0
Гол: Роберж, 32
Група F
Юргорден – Шемрок Роверс – 1:0
Гол: Ерікссон, 19
Гент – Мольде – 4:0
Голи: Хюльсагер, 52, Годо, 62, Кумс, 80, Кьойперс, 89 (пен)
Група G
Славія Прага – Сівасспор – 1:1
Голи: Гутас, 65 (аг) – Градель, 28
Клуж – Балкані – 1:0
Гол: Боатенг, 17
Нереалізований пенальті: Дяк, 35 (К)
Група Н
Пюнік – Базель – 1:2
Голи: Юрічіч, 72 – Малес, 17, Каде, 29
Вилучення: Ндоє, 55 (Б)
Жальгіріс – Слован – 1:2
Голи: Чавріч, 15, 23
Нереалізований пенальті: Чакветадзе, 89 (С)
Істанбул Башакшехір виграв групу А, обійшовши Фіорентину завдяки кращим результатам в очних матчах. В останньому турі обидві команди спокійно перемогли: турки впоралися з Хартс, а "фіалки" розбили РФС. Аполлон переграв Вадуц і фінішував третім у групі Дніпра-1.
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Юргорден завершив груповий етап перемогою над Шемрок Роверс. Другу путівку в плей-офф з групи F виборов Гент. Бельгійці у вирішальному поєдинку розтрощили Мольде та вийшли в стикові матчі.
У квартеті G перші два місця посіли Сівасспор і Клуж відповідно. Празька Славія розписала нічию з турецькою командою та припинила боротьбу за трофей. Тарас Качараба і Ко були близькими до рятівного переможного гола, однак Тецл не влучив у порожні ворота.
Антон Братков також вилетів з єврокубків. Його Пюнік, який тренує Єгіше Мелікян, поступився в останньому турі Базелю, хоча весь другий тайм грав у більшості. Слован на виїзді переграв Жальгіріс і фінішував першим.