Ліга конференцій, 6 тур

Група А

Істанбул Башакшехір – Хартс – 3:1

Голи: Ндаїшіміє, 4, Гюрлер, 33, Озджан, 64 – Аткінсон, 90

РФС – Фіорентина – 0:3

Голи: Барак, 7, Кабрал, 44, Сапонара, 45+2

Група Е

Аполлон – Вадуц – 1:0

Гол: Роберж, 32

Група F

Юргорден – Шемрок Роверс – 1:0

Гол: Ерікссон, 19

Гент – Мольде – 4:0

Голи: Хюльсагер, 52, Годо, 62, Кумс, 80, Кьойперс, 89 (пен)

Група G

Славія Прага – Сівасспор – 1:1

Голи: Гутас, 65 (аг) – Градель, 28

Клуж – Балкані – 1:0

Гол: Боатенг, 17

Нереалізований пенальті: Дяк, 35 (К)

Група Н

Пюнік – Базель – 1:2

Голи: Юрічіч, 72 – Малес, 17, Каде, 29

Вилучення: Ндоє, 55 (Б)

Жальгіріс – Слован – 1:2

Голи: Чавріч, 15, 23

Нереалізований пенальті: Чакветадзе, 89 (С)

Істанбул Башакшехір виграв групу А, обійшовши Фіорентину завдяки кращим результатам в очних матчах. В останньому турі обидві команди спокійно перемогли: турки впоралися з Хартс, а "фіалки" розбили РФС. Аполлон переграв Вадуц і фінішував третім у групі Дніпра-1.

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Юргорден завершив груповий етап перемогою над Шемрок Роверс. Другу путівку в плей-офф з групи F виборов Гент. Бельгійці у вирішальному поєдинку розтрощили Мольде та вийшли в стикові матчі.

У квартеті G перші два місця посіли Сівасспор і Клуж відповідно. Празька Славія розписала нічию з турецькою командою та припинила боротьбу за трофей. Тарас Качараба і Ко були близькими до рятівного переможного гола, однак Тецл не влучив у порожні ворота.

Антон Братков також вилетів з єврокубків. Його Пюнік, який тренує Єгіше Мелікян, поступився в останньому турі Базелю, хоча весь другий тайм грав у більшості. Слован на виїзді переграв Жальгіріс і фінішував першим.