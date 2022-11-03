Відбулись завершальні матчі групового етапу Ліги Європи. В квартетах E та F нарешті стало відомо, хто продовжить боротьбу за другий по престижності трофей Європи. Читайте звіт про матчі на "Футбол 24".

Ліга Європи 2022/23, 6-й тур

Група E

Реал Сосьєдад – Манчестер Юнайтед – 0:1

Гол: Гарначо, 17

Шериф – Омонія – 1:0

Гол: Аканбі, 88

Група F

Фейєнорд – Лаціо – 1:0

Гол: Хіменес, 64

Мітьюлланд – Штурм Грац – 2:0

Голи: Дрейєр, 15, 72

В групі E ще до початку матчів все було вирішено – Реал Сосьєдад та МЮ продовжать боротьбу в плей-офф, а Шериф зіграє у Лізі конференцій. У заключних матчах групового етапу Манчестер Юнайтед взяв реванш над іспанцями. Єдиний гол у зустрічі ще на 17 хвилині забив Гарначо, якому асистував Роналду. А Шериф Коваля з мінімальним рахунком переміг Омонію завдяки голу Аканбі наприкінці гри.

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А от в групі F все було набагато складніше. До початку туру Лаціо та Штурм очолювали групу з 8 очками в активі, тоді як Мітьюлланд та Фейєнорд мали по 5 пунктів. Поєдинки перевернули все з голови на ноги – Мітьюлланд впевнено обіграв Штурм завдяки дублю Дрейєра (2:0), а Фейєнорд виявився сильнішим за Лаціо (1:0).

Таким чином, саме Фейєнорд завершив групу на першому місці, Мітьюлланд став другим, а лаціале вирушать до Ліги конференцій. У всіх команд (як і у Штурма) по 8 пунктів у активі. Нідерландці стали лідерами завдяки більшій кількості забитих м'ячів (очні зустрічі з Мітьюлландом завершились нічийними рахунками 2:2).

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