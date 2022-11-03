Ліга Європи: Роналду допоміг МЮ поквитатись з Реал Сосьєдадом, в групі F усі учасники набрали рівну кількість очок
Відбулись завершальні матчі групового етапу Ліги Європи. В квартетах E та F нарешті стало відомо, хто продовжить боротьбу за другий по престижності трофей Європи. Читайте звіт про матчі на "Футбол 24".
Ліга Європи 2022/23, 6-й тур
Група E
Реал Сосьєдад – Манчестер Юнайтед – 0:1
Гол: Гарначо, 17
Шериф – Омонія – 1:0
Гол: Аканбі, 88
Група F
Фейєнорд – Лаціо – 1:0
Гол: Хіменес, 64
Мітьюлланд – Штурм Грац – 2:0
Голи: Дрейєр, 15, 72
В групі E ще до початку матчів все було вирішено – Реал Сосьєдад та МЮ продовжать боротьбу в плей-офф, а Шериф зіграє у Лізі конференцій. У заключних матчах групового етапу Манчестер Юнайтед взяв реванш над іспанцями. Єдиний гол у зустрічі ще на 17 хвилині забив Гарначо, якому асистував Роналду. А Шериф Коваля з мінімальним рахунком переміг Омонію завдяки голу Аканбі наприкінці гри.
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А от в групі F все було набагато складніше. До початку туру Лаціо та Штурм очолювали групу з 8 очками в активі, тоді як Мітьюлланд та Фейєнорд мали по 5 пунктів. Поєдинки перевернули все з голови на ноги – Мітьюлланд впевнено обіграв Штурм завдяки дублю Дрейєра (2:0), а Фейєнорд виявився сильнішим за Лаціо (1:0).
Таким чином, саме Фейєнорд завершив групу на першому місці, Мітьюлланд став другим, а лаціале вирушать до Ліги конференцій. У всіх команд (як і у Штурма) по 8 пунктів у активі. Нідерландці стали лідерами завдяки більшій кількості забитих м'ячів (очні зустрічі з Мітьюлландом завершились нічийними рахунками 2:2).
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