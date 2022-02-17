Лига Европы, 1/16 финала

Порту – Лацио – 2:1

Голы: Мартинес, 37, 49 – Дзакканьи, 23

РБ Лейпциг – Реал Сосьедад – 2:2

Голы: Нкунку, 30, Форсберг, 82 – Ле Норман, 8, Оярсабаль, 64 (п)

Севилья – Динамо Загреб – 3:1

Голы: Ракитич, 13(п), Окампос, 44, Марсьяль, 45+1 – Оршич, 41

Лацио удалось забить первым. Дзакканьи элегантно замкнул прострел. Однако Порту доминировал и закономерно не просто сравнял счет, но и одержал победу. Севилья без проблем разобралась с загребским Динамо, Антони Марьсяль забил дебютный гол за испанский клуб.

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Реал Сосьедад вполне мог рассчитывать на победу в Германии. "Бело-голубые" дважды выходили вперед в матче с РБ Лейпциг, но "быки" каждый раз сравнивали. Очень спорным стал второй гол хозяев. Арбитр назначил очень сомнительный пенальти.