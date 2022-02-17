Ліга Європи, 1/16 фіналу

Порту – Лаціо – 2:1

Голи: Мартінес, 37, 49 – Дзакканьї, 23

РБ Лейпциг – Реал Сосьєдад – 2:2

Голи: Нкунку, 30, Форсберг, 82 – Ле Норман, 8, Оярсабаль, 64 (п)

Севілья – Динамо Загреб – 3:1

Голи: Ракітіч, 13 (п), Окампос, 44, Марсьяль, 45+1 – Оршіч, 41

Лаціо пощастило забити першим. Дзакканьї елегантно замкнув простріл. Однак Порту домінував і закономірно не просто зрівняв рахунок, а й здобув перемогу. Севілья без проблем розібралася із загребським Динамо, Антоні Марьсяль забив дебютний гол за іспанський клуб.

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Реал Сосьєдад цілком міг розраховувати на перемогу в Німеччині. "Біло-блакитні" двічі виходили вперед у матчі з РБ Лейпциг, але "бики" щоразу зрівнювали. Дуже суперечливим став другий гол господарів. Арбітр призначив дуже сумнівний пенальті.