Ліга Європи: РБ Лейпциг врятував сумнівний пенальті, Марсьяль забив за Севілью, Порту здолав Лаціо
Відбулися чергові матчі 1/16 фіналу Ліги Європи. Огляд читайте не "Футбол 24".
Ліга Європи, 1/16 фіналу
Порту – Лаціо – 2:1
Голи: Мартінес, 37, 49 – Дзакканьї, 23
РБ Лейпциг – Реал Сосьєдад – 2:2
Голи: Нкунку, 30, Форсберг, 82 – Ле Норман, 8, Оярсабаль, 64 (п)
Севілья – Динамо Загреб – 3:1
Голи: Ракітіч, 13 (п), Окампос, 44, Марсьяль, 45+1 – Оршіч, 41
Лаціо пощастило забити першим. Дзакканьї елегантно замкнув простріл. Однак Порту домінував і закономірно не просто зрівняв рахунок, а й здобув перемогу. Севілья без проблем розібралася із загребським Динамо, Антоні Марьсяль забив дебютний гол за іспанський клуб.
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Реал Сосьєдад цілком міг розраховувати на перемогу в Німеччині. "Біло-блакитні" двічі виходили вперед у матчі з РБ Лейпциг, але "бики" щоразу зрівнювали. Дуже суперечливим став другий гол господарів. Арбітр призначив дуже сумнівний пенальті.