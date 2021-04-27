Поединок Вильярреал – Арсенал отсудит 41-летний португалец Артур Диаш, информирует официальный сайт УЕФА. Ассистенты на линиях – Руи Тавареш и Паулу Соареш. Резервным арбитром назначен Тьягу Мартинш, а за VAR будет отвечать Жоау Пиньейру.

ПСЖ – Манчестер Сити: УЕФА назначил арбитра на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов

Манчестер Юнайтед и Рома сыграют под наблюдением 45-летнего испанца Карлоса дель Серро Гранде. Ему будут помогать Хуан Карлос Юсте и Роберто Фернандес. Резервный арбитр – Хиль Мансано, главный на VAR – Алехандро Эрнандес.

Напомним, оба поединка состоятся в четверг (29 апреля), начало в 22:00. Ответные матчи ровно через неделю.

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