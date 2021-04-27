Поєдинок Вільяреал – Арсенал відсудить 41-річний португалець Артур Діаш, інформує офіційний сайт УЄФА. Асистенти на лініях – Руї Тавареш і Паулу Соареш. Резервним арбітром призначили Тьягу Мартінша, а за VAR відповідатиме Жоау Піньєйру.

ПСЖ – Манчестер Сіті: УЄФА призначив арбітра на перший півфінальний матч Ліги чемпіонів

Манчестер Юнайтед і Рома зіграють під наглядом 45-річного іспанця Карлоса дель Серро Гранде. Йому допомагатимуть Хуан Карлос Юсте і Роберто Фернандес. Резервний арбітр – Хіль Мансано, головний на VAR – Алехандро Ернандес.

Нагадаємо, обидва поєдинки відбудуться у четвер (29 квітня), початок о 22:00. Матчі-відповіді рівно за тиждень.

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