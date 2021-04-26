Стало известно, кто будет обслуживать первый поединок 1/2 финала самого престижного турнира Европы с участием французского и английского грандов.

Встречу ПСЖ и Манчестер Сити доверили немецкой бригаде арбитров во главе с Феликсом Брыхом, информирует официальный сайт УЕФА.

Мбаппе травмировался перед матчем против Манчестер Сити – тренер ПСЖ успокоил болельщиков

Помогать именитому рефери будут его земляки. Марк Борш и Штефан Лупп будут ассистентами. Роль четвертого арбитра будет исполнять Даниэль Зиберт, а за VAR будет отвечать Марко Фриц.

К слову, первая часть противостояния ПСЖ и Манчестер Сити состоится 28 апреля в Париже, стартовый свисток прозвучит в 22:00. Ответный матч запланирован на 4 мая. Другую полуфинальную пару составляют Реал и Челси.

Какой будет обновленная Лига чемпионов – увеличение количества участников, необычный формат, ликвидация группового этапа