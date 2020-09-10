Лига Европы: Мура уничтожила Нымме Калью и пробилась в следующий раунд турнира
Эстонский Нымме Калью принимал словенскую Муру в рамках первого квалификационного раунда.
Лига Европы, первый квалификационный раунд
Нымме Калью – Мура – 0:4
Голы: Жижек, 17, 27, Коус, 33, Кожар, 36
Незабитый пенальти: Коутер, 27 (М)
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Весь экшн поединка зрители увидели еще до свистка на перерыв. За 45 минут словенцы отгрузили сопернику 4 мяча, а Коутер еще и не смог реализовать пенальти.
Во втором тайме доминирование гостей продолжилось. Игроки Нымме Калью не могли ничего противопоставить сопернику, единственное достижение команды – сухие ворота во второй 45-минутке.
В следующем раунде Лиги Европы Мура дома сыграет против датского Орхуса.
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