Лига Европы, первый квалификационный раунд

Нымме Калью – Мура – 0:4

Голы: Жижек, 17, 27, Коус, 33, Кожар, 36

Незабитый пенальти: Коутер, 27 (М)

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Весь экшн поединка зрители увидели еще до свистка на перерыв. За 45 минут словенцы отгрузили сопернику 4 мяча, а Коутер еще и не смог реализовать пенальти.

Во втором тайме доминирование гостей продолжилось. Игроки Нымме Калью не могли ничего противопоставить сопернику, единственное достижение команды – сухие ворота во второй 45-минутке.

В следующем раунде Лиги Европы Мура дома сыграет против датского Орхуса.

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