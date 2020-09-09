В рамках 1-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА Маккаби Хайфа переиграл Железничар из Сараево на своем поле и вышел в следующий этап. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Лига Европы, 1-й квалификационный раунд

Маккаби Хайфа – Железничар – 3:1

Голы: Чери, 38, Рукавица, 59, Ашкенази, 66 – Лендрич, 34

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В первом тайме команды обменялись забитыми мячами. На 34-й минуте счет открыл форвард Железничара Иван Лендрич, однако уже спустя несколько минут Тьяррон Чери восстановил статус-кво.

А вторая половина игры стала звездным часом этнического украинца Никиты Рукавицы. Уроженец Николаева, выступавший за сборную Австралии, стал творцом победы "зеленых". Сначала он забил сам, а затем удачно ассистировал Ювалю Ашкенази.

Теперь Маккаби в следующем раунде встретится с казахским Кайратом, цвета которого защищает украинец Адеринсола Эсеола. Матч состоится 17 сентября.

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