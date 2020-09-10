Ліга Європи: Мура знищила Нимме Калью та пробилась у наступний раунд турніру
Естонський Нимме Калью приймав словенську Муру в рамках першого кваліфікаційного раунду.
Ліга Європи, перший кваліфікаційний раунд
Нимме Калью – Мура – 0:4
Голи: Жижек, 17, 27, Коус, 33, Кожар, 36
Незабитий пенальті: Коутер, 27 (М)
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Весь екшн поєдинку глядачі побачили ще до свистка на перерву. За 45 хвилин словенці відвантажили супернику 4 м'ячі, а Коутер ще й не зміг реалізувати пенальті.
У другому таймі домінування гостей продовжилось. Гравці Нимме Калью не могли нічого протиставити супернику, єдине досягення команди – сухі ворота у другій 45-хвилинці.
У наступному раунді Ліги Європи Мура вдома зіграє проти данського Орхуса.
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