toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
ЛУГАНО - ДИНАМО КИЕВ АЛЕКСАНДРИЯ - ГЕНТ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЛИГА ЕВРОПЫ

Астана Григорчука уступила Партизану во втором туре Лиги Европы

19:52 48 Читати українською
Астана Григорчука уступила Партизану во втором туре Лиги Европы
Астана – Партизан / Твиттер Астаны

Роман Григорчук вместе с казахской Астаной потерпел второе подряд поражение в групповом этапе Лиги Европы 2019/20.

85’ Рунар Мар Сигурьонссон
 
Умар Садик 29’
Умар Садик 73’
29’ Умар Садик
73’ Умар Садик
85’ Рунар Мар Сигурьонссон

Лига Европы 2019/20, групповой этап, 2 тур, группа L

Астана – Партизан – 1:2

Голы: Сигурьонссон, 85 – Садик, 29, 73

После минимального поражения от Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд казахский гранд принимал Партизан, который начал с ничьей 2:2 против АЗ. Сербы не почувствовали никаких проблем с искусственным покрытием Астана Арены и сразу захватили инициативу. Давление гостей закончилось логичным голом от Умара Садика, который воспользовался хаосом в центре штрафной Астаны.

Астана прокомментировала слухи о желании Григорчука покинуть клуб

Во второй половине подопечные Григорчука попытались выровнять игру, однако на 73 минуте допустили еще один провал в защите – тот же Садик беспрепятственно расстрелял Эрича с удобной позиции. Все, что смогли хозяева – гол престижа от Сигурьонссона.

Лугано – Динамо: анонс матча Лиги Европы

После поражения Астана оказалась на дне турнирной таблицы группы L с нулем очков в активе. У Партизана – 4 пункта и временное лидерство квартета.

blog_ava
Лугано – Динамо: где смотреть матч Лиги Европы
10:04
874
Теги
Астана - Партизан Роман Григорчук Роман Григорчук Украинцы за рубежом Астана Астана Лига Европы
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
25
мин
Лугано
22:00
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук