Астана Григорчука уступила Партизану во втором туре Лиги Европы

Роман Григорчук вместе с казахской Астаной потерпел второе подряд поражение в групповом этапе Лиги Европы 2019/20.

Лига Европы 2019/20, групповой этап, 2 тур, группа L

Астана – Партизан – 1:2

Голы: Сигурьонссон, 85 – Садик, 29, 73

После минимального поражения от Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд казахский гранд принимал Партизан, который начал с ничьей 2:2 против АЗ. Сербы не почувствовали никаких проблем с искусственным покрытием Астана Арены и сразу захватили инициативу. Давление гостей закончилось логичным голом от Умара Садика, который воспользовался хаосом в центре штрафной Астаны.

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Во второй половине подопечные Григорчука попытались выровнять игру, однако на 73 минуте допустили еще один провал в защите – тот же Садик беспрепятственно расстрелял Эрича с удобной позиции. Все, что смогли хозяева – гол престижа от Сигурьонссона.

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После поражения Астана оказалась на дне турнирной таблицы группы L с нулем очков в активе. У Партизана – 4 пункта и временное лидерство квартета.