Лига Европы, 3-й тур

Группа D

Штурм – Аталанта – 2:2

Голы: Прасс, 13, Влодарчик, 80 (с пенальти) – Муриэль, 34, 45+7 (с пенальти)

Удалён: Хеландер, 52 (Штурм)

Ракув – Спортинг – 1:1

Гол: Пьясецки, 78 – Коатес, 14

Удалён: Дьёкереш, 8 (Спортинг)

Группа Н

Мольде – Хекен – 5:1

Голы: Гульбрандсен, 6, Эйкрем, 27, 55, Брейвик, 30, Бьёрнбак, 90+3 – Сонко, 21

Штурм проводит один из лучших сезонов в клубной истории – команда лидирует в чемпионате Австрии с приличным отрывом от Зальцбурга. Ожидалось, что австрийцы дадут Аталанте бой, и дебют встречи эти ожидания оправдал – Прасс забил в ворота бергамасков быстрый мяч. Однако еще к перерыву Аталанта не только отыгралась, но и вышла вперёд – благодаря дублю Луиса Муриэля. В первом случае колумбиец продемонстрировал индивидуальное мастерство, во втором случае – реализовал пенальти за игру рукой в исполнении Станковича.

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Казалось, что судьба матча в Граце была предрешена после удаления капитана Штурма Хеландера в начале второго тайма за две желтые карточки. Первую полузащитник получил, когда судья не разобрался в провокации между ним и Лукманом, вторую – за откровенную задержку Руджери руками. Покидая поле, Хеландер в лучших традициях Криштиану Роналду швырнул свою капитанскую повязку в сторону... Однако в конце встречи Штурму удалось сравнять счет. Влодарчик также забил с пенальти.

В параллельной игре группы D между Ракувом и Спортингом события на поле разворачивались ещё стремительнее. В самом дебюте встречи центрфорвард "львов" Виктор Дьёкереш грубейшим образом наступил сзади на ногу центральному защитнику соперника Арсеничу, за что и был удалён. Красная карточка была выписана игроку сборной Швеции по делу – спустя несколько минут Арсенич был заменён. К слову, Спортинг забил сразу же после этой замены – после розыгрыша углового. Польский чемпион использовал зонный метод обороны, поэтому выпрыгнувшего выше остальных Коатесу никто не помешал переправить мяч в сетку.

Ракув спасся только в конце встречи. На 79-й минуте Владислав Кочергин отдал голевую передачу на Пясецки – тому оставалось просто подставить ногу.