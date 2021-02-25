28-летний страж ворот лондонского клуба вышел в старте на матч 1/16 финала Лиги Европы против Бенфики. Для Лено эта встреча стала 100-й в футболке Арсенала.

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Более того, как сообщает Opta Joe, Бернд вошел в топ-5 немецких игроков "канониров" по количеству проведенных матчей. Четвертое место в Шкодрана Мустафи (151), третьим идет Йенс Леман (200), второй – Пер Мертезакер (221). Лидером в этом списке являеться Месут Озил с 254 поединками.

Заметим, до сегодняшней встречи Лено с 99-ти матчей 29 отстоял на ноль. В остальных противостояниях он пропустил 115 голов.

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