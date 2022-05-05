У главного клубного турнира Северной и Центральной Америк уже есть имя нового победителя.

Лига чемпионов КОНКАКАФ, финал, второй матч

Сиэтл Саундерс – УНАМ Пумас – 3:0 (первый матч – 2:2)

Голы: Руидиас, 45, 80, Лодейро, 88

Первый матч завершился результативной ничьей, но во втором американцы не оставили сопернику никакого шанса. Вперед их гнала 72-тысячная толпа стадиона Люмен Филд.

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Сиэтл лучше провел первую половину встречи и полностью заслужил гол на последней минуте основного времени. Перуанец Рауль Руидиас попал в руки защитнику Пумас, однако назначать пенальти не пришлось – мяч срикошетил прямо в ворота. После перерыва у мексиканцев было несколько хороших моментов, что дало возможность проявить себя 36-летнему вратарю Штефану Фраю. Удвоил преимущество Сиэтла тот же Руидиас, завершив простую и очень эффективную комбинацию. Точку поставил капитан хозяев Нико Лодейро, удачно сыгравший на добивании – 3:0.

Сиэтл впервые в своей истории выиграл титул чемпиона КОНКАКАФ, гарантировал себе участие в клубном ЧМ и прервал гегемонию мексиканских клубов, длившуюся 16 лет. Это самая длинная доминация одной страны в любом международном турнире мира. Интересно, что мексиканскую серию постоянно "портит" Пумас. Именно эта команда в 2005 году проиграла финал костариканской Саприссе, когда турнир еще назывался Кубок чемпионов КОНКАКАФ.