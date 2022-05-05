Ліга чемпіонів КОНКАКАФ, фінал, другий матч

Сіетл Саундерс – УНАМ Пумас – 3:0 (перший матч – 2:2)

Голи: Руїдіас, 45, 80, Лодейро, 88

Перший матч завершився результативною нічиєю, але в другому американці не залишили супернику жодного шансу. Вперед їх гнав 72-тисячний натовп стадіону Люмен Філд.

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Сіетл краще провів першу половину зустрічі і цілком заслужив гол на останній хвилині основного часу. Перуанець Рауль Руїдіас влучив у руки захиснику Пумас, проте призначати пенальті не довелося – м'яч зрикошетив прямісінько у ворота. По перерві мексиканці мали кілька хороших моментів, давши можливість проявити себе 36-річному воротарю Штефану Фраю. Подвоїв перевагу Сіетла той-таки Руїдіас, завершивши просту і дуже ефективну комбінацію. Крапку поставив капітан господарів Ніко Лодейро, який вдало зіграв на добиванні – 3:0.

Сіетл вперше у своїй історії виграв титул чемпіона КОНКАКАФ, гарантував собі участь у клубному ЧС і перервав гегемонію мексиканський клубів, яка тривала 16 років. Це найдовша домінація однієї країни у будь-якому міжнародному турнірі світу. Цікаво, що мексиканську серію постійно "псує" Пумас. Саме ця команда у 2005 році програла фінал костариканській Сапріссі, коли турнір ще називався Кубок чемпіонів КОНКАКАФ.