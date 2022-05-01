Хабек Себастьян Феррейра, выступающий за Хьюстон Динамо, устроил шоу на 5-й минуте матча против Остина.

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Парагваец заметил, что голкипер соперника Брэд Стувер вышел слишком далеко за пределы штрафной. Феррейра дошел ровно до центральной линии и запустил мяч за воротничок вратарю. Стувер был наказан не только голом, но и травмой, которую он получил после тяжелого приземления (пришлось просить замену).

Шедевр Феррейры не принес Хьюстон Динамо даже очка, поскольку до конца матча Остин ответил двумя своими голами и вырвал победу.

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