Руководство Лиги 1 презентовало новый логотип на новую кампанию 2024/25, который вызывает недоумение.

Французский чемпионат сменил спонсора на грядущий сезон. Uber Eats заменил McDonald's, который принесет Лиге 1 около 90 миллионов за три сезона.

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Руководство Лиги 1 решило сделать ребрендинг логотипа, который сопровождается надписью: "NEW LOGO. NEW ERA". Если раньше на фотографии красовался желтый значок, символизируя трофей чемпионата, то теперь цифра "1". Новая разработка очень напоминает логотип российского Первого канала.

Напомним, что сезон 2024/25 Лиги 1 стартует 16 августа 2024 года, а последний тур запланирован на 17 мая 2025 года.

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