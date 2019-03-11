Лига 1: Сент-Этьен вдевятером уступил Лиллю, Марсель минимально переиграл Ниццу и другие матчи воскресенья

Состоялись очередные поединки 28-го тура чемпионата Франции.

Лига 1, 28-й тур

Монпелье – Анже – 2:2

Голы: Делор, 3, Скири, 16 – Фугини, 80, Баокен, 90+1

Удаление: Павлович, 80 (А)

Сент-Этьен – Лилль – 0:1

Гол: Пепе, 87

Удаление: Дебюши, 90+1 (С), Хазри, 90+4 (С)

Тулуза – Генгам – 1:0

Гол: Саного, 20

Удаление: Коко, 44 (Г)

Ренн – Кан – 3:1

Голы: Бурижо, 39, Юну, 58, Ньянг, 62 – Нинга, 20

Удаление: Армугом, 35 ​​(К)

Марсель – Ницца – 1:0

Гол: Балотелли, 61

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Монпелье не смог удержать преимущество в 2 мяча в матче против Анже, в итоге ничья (2:2).

Молодой нападающий Лилля Николя Пепе в очередной раз приносит победу своей команде. Сент-Этьен пропустил лишь в конце встречи. Стоит отметить, что до финального свистка арбитр оставил хозяев вдевятером.

Тулузе хватило одного гола для победы над Генгамом.

Ренн несколько дней назад переиграл лондонский Арсенал со счетом 3:1 и с таким же результатом победил Кан. С 35-й минуты гости играли в меньшинстве.

Благодаря голу Марио Балотелли Марсель минимально переиграл Ниццу. Стоит отметить, что итальянский форвард первую половину нынешнего сезона провел именно в Ницце.