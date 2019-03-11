Ліга 1: Сент-Етьєн удев'ятьох поступився Ліллю, Марсель мінімально переграв Ніццу та інші матчі неділі

Відбулись чергові поєдинки 28-го туру чемпіонату Франції.

Ліга 1, 28-й тур

Монпельє – Анже – 2:2

Голи: Делор, 3, Скірі, 16 – Фугіні, 80, Баокен, 90+1

Вилучення: Павловіч, 80 (А)

Сент-Етьєн – Лілль – 0:1

Гол: Пепе, 87

Вилучення: Дебюші, 90+1 (С), Хазрі, 90+4 (С)

Тулуза – Генгам – 1:0

Гол: Саного, 20

Вилучення: Коко, 44 (Г)

Ренн – Кан – 3:1

Голи: Буріжо, 39, Юну, 58, Ньянг, 62 – Нінга, 20

Вилучення: Армугом, 35 (К)

Марсель – Ніцца – 1:0

Гол: Балотеллі, 61

Балотеллі: У ПСЖ сильні гравці, але не команда

Монпельє не зміг втримати перевагу в 2 м'ячі у матчі проти Анже, в підсумку нічия (2:2).

Молодий нападник Лілля Ніколя Пепе вкотре приносить перемогу своїй команді. Сент-Етьєн пропустив лише наприкінці зустрічі. Варто відзначити, що до фінального свистка арбітр залишив господарів удев'ятьох.

Тулузі вистачило одного гола для перемоги над Генгамом.

Рен кілька днів тому переграв лондонський Арсенал з рахунком 3:1 і з таким же результатом переміг Кан. З 35-ї хвилини гості грали у меншості.

Завдяки голу Маріо Балотеллі Марсель мінімально переграв Ніццу. Варто відзначити, що італійський форвард першу половину нинішнього сезону провів саме в Ніцці.