Балотелли: У ПСЖ сильные игроки, но не команда

Нападающий Марселя Марио Балотелли перед матчем против ПСЖ раскритиковал командные действия лидера чемпионата Франции.

"Я видел игру ПСЖ против Манчестер Юнайтед, "красные дьяволы" заслужили победу. Сильная ли ПСЖ команда? Нет, у ПСЖ сильные игроки, но не команда. Это разные вещи.

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Да, им не повезло в Лиге чемпионов. Не имею ничего против ПСЖ и я люблю Манчестер Сити, но я предпочел победу Манчестер Юнайтед", – цитирует Балотелли La Provence.

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К слову, Марсель встретится с ПСЖ в 29 туре чемпионата Франции. Матч состоится в воскресенье, 17 марта.