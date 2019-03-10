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Балотелли: У ПСЖ сильные игроки, но не команда

07:30 47 Читати українською
Балотелли: У ПСЖ сильные игроки, но не команда
Марио Балотелли / Соцсети

Нападающий Марселя Марио Балотелли перед матчем против ПСЖ раскритиковал командные действия лидера чемпионата Франции.

12’ Хуан Бернат
 
Ромелу Лукаку 2’
Ромелу Лукаку 30’
Маркус Рашфорд 94’

"Я видел игру ПСЖ против Манчестер Юнайтед, "красные дьяволы" заслужили победу. Сильная ли ПСЖ команда? Нет, у ПСЖ сильные игроки, но не команда. Это разные вещи.

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Да, им не повезло в Лиге чемпионов. Не имею ничего против ПСЖ и я люблю Манчестер Сити, но я предпочел победу Манчестер Юнайтед", – цитирует Балотелли La Provence.

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К слову, Марсель встретится с ПСЖ в 29 туре чемпионата Франции. Матч состоится в воскресенье, 17 марта.

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Франция ПСЖ ПСЖ Марио Балотелли Марио Балотелли Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Марсель Марсель ПСЖ - Манчестер Юнайтед
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