Лига 1: Сент-Этьен перед Александрией дожал Бордо, феерическая победа Монако, Марсель поднялся в топ-5

Состоялись заключительные матчи 10-го тура Лиги 1. Победы одержали Сент-Этьен, Марсель и Монако.

Чемпионат Франции, 10 тур

Бордо – Сент-Этьен – 0:1

Гол: Буанга, 90+2 (пен)

Монако – Ренн – 3:2

Голы: Бен-Йеддер, 3, Слимани, 56, 90+3 – Мауасса, 12, Юну, 48

Марсель – Страсбур – 2:0

Голы: Камара, 3, Строотман, 90+5 (пен)

Сент-Этьен дожал Бордо уже в компенсированное арбитром время благодаря голу Буанга с пенальти. Напомним, уже в четверг, 24 октября, Александрия проведет выездной матч Лиги Европы именно против Сент-Этьена, который занимает 10 место в чемпионате Франции.

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Феерию устроили Монако и Ренн. Обе команды по очереди вели в счете, но дубль Ислама Слимани позволил монегаскам праздновать волевую победу и выбраться из зоны вылета.

В заключительном поединке дня Марсель одолел аутсайдера Страсбур и поднялся в топ-5. Голы забивали Камара и Строотман.

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