Александрия организует бесплатный автобус во Францию на матч Лиги Европы

Украинский клуб решил помочь своим болельщикам попасть на матч против Сент-Этьена.

Фанатам александрийского клуба будет проще добраться на матч 3-го тура Лиги Европы против Сент-Этьена – руководство команды решило отправить во французский город бесплатный автобус для всех желающих. Выезд запланирован на 22 октября, возвращение – 27 октября. Во время поездок будет две ночевки – в Страсбурге и Кракове.

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Однако есть несколько нюансов – ночлег, билет на матч и экскурсии болельщики должны будут оплатить за свой счет. С собой также необходимо иметь биометрический паспорт и минимум 200 евро, сообщает официальный сайт александрийской команды.

Напомним, поединок между Сент-Этьеном и Александрией состоится 24 октября в 19:55. В группе I французская команда занимает третье место, украинцы идут четвертыми – оба клуба набрали по одному очку.

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