toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
ДИНАМО - ОЛЕКСАНДРІЯ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ЛІВЕРПУЛЬ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Ліга 1: Сент-Етьєн перед Олександрією дотиснув Бордо, феєрична перемога Монако, Марсель піднявся в топ-5

00:11 53 Читать на русском
Ліга 1: Сент-Етьєн перед Олександрією дотиснув Бордо, феєрична перемога Монако, Марсель піднявся в топ-5
Сент-Етьєн виграв перед матчем з Олександрією

Відбулися заключні матчі 10-го туру Ліги 1. Перемоги здобули Сент-Етьєн, Марсель та Монако.

Чемпіонат Франції, 10 тур

Бордо – Сент-Етьєн – 0:1

Гол: Буанга, 90+2 (пен)

Монако – Ренн – 3:2

Голи: Бен-Єддер, 3, Слімані, 56, 90+3 – Мауасса, 12, Юну, 48

Марсель – Страсбур – 2:0

Голи: Камара, 3, Стротман, 90+5 (пен)

Сент-Етьєн дотиснув Бордо вже у компенсований арбітром час завдяки голу Буанга з пенальті. Нагадаємо, вже у четвер, 24 жовтня, Олександрія проведе виїзний матч Ліги Європи саме проти Сент-Етьєна, який посідає 10 місце в чемпіонаті Франції.

Олександрія організовує безкоштовний автобус у Францію на матч Ліги Європи

Феєрію влаштували Монако та Ренн. Обидві команди по черзі вели в рахунку, але дубль Іслама Слімані дозволив монегаскам святкувати вольову перемогу та вибратись із зони вильоту.

В заключному поєдинку дня Марсель мінімально здолав аутсайдера Страсбур та піднявся у топ-5. Голи забивали Камара та Стротман.

Динамо – Олександрія: гол з заявкою на топ-чемпіонат, продовження серій, нові травми і стара проблема киян

blog_ava
Динамо – Олександрія: анонс матчу УПЛ
20 жовтня
6972
Теги
Бордо Бордо Сент-Етьєн Сент-Етьєн Монако Монако Франція Страсбур Страсбур Марсель Марсель Ренн Ренн
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
25
хв
Брешія
21:45
Фіорентина
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук