Монако покинул зону вылета, Балотелли снова принес победу Марселю: 25-1 тур Лиги 1, матчи субботы

Состоялись очередные матчи 25-го тура чемпионата Франции. Во всех матчах субботы победы одержали хозяева.
Франция, 25 тур
Марсель – Амьєн – 2:0
Голы: Товен, 19, Балотеллі, 25
Анже – Ницца – 2:0
Голы: Бахокен, 44(п), Фулгини, 47, Лопес, 90+2
Монако – Нант – 1:0
Гол: Мартинш, 13
Марио Балотелли продолжает огорчать соперников Марселя. Итальянец в четырех матчах за свой новый клуб забил 3 гола. Сегодня он вместе с Флорианом Товеном обеспечили Марселю победу над Амьеном.
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Ницца, которая в прошлом туре обыграла Лион, довольно неожиданно на выезде проиграла Анже. Хозяева устроили настоящий разгром, забив в ворота соперника три "сухих" мяча.
Дебютный гол арендованного у Атлетико Желсона Мартинша принес Монако победу над Нантом. Монегаски набрали 22 очка и наконец покинули зону вылета.
Марсель имеет 40 зачетных пунктов и сейчас возглавляет борьбу за путевку в Лигу Европы, но у Сент-Этьена есть еще матч в запасе.