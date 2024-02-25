Окружению звездного нападающего удалось наладить контакты с лидерами фанатских группировок клуба, информирует L'Équipe.

Мбаппе в Реал: известна ориентировочная дата объявления супертрансфера

Collectif Ultra Paris (CUP) предложили не освистывать Мбаппе по крайней мере до официального объявления о переходе в Реал. Сегодня ПСЖ принимает Ренн – это первый домашний матч для Килиана после 15 февраля, когда авторитетные источники сообщили о его окончательном решении покинуть парижан свободным агентом. Ранее фанатскую обструкцию переживали другие звезды – Неймар, Лионель Месси да и сам Мбаппе во время похожей саги 2-летней давности.

Если 25-летний форвард удачно завершит сезон и принесет ПСЖ важные титулы, то ультрас даже готовы устроить акцию в его честь. Мбаппе с 244 голами является лучшим бомбардиром в истории клуба.

Мбаппе между ПСЖ и Реалом – деньги или мечта?