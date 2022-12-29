Лига 1, 16 тур

Лорьян – Монпелье 0:2

Голы: Саванье, 3, Вахи, 22

Реймс – Ренн 3:1

Голы: Балогун, 6, 84, Флипс, 22 – Теате, 45+1

Ницца – Ланс 0:0

Марсель – Тулуза 6:1

Голы: Ронжье, 13, Николайсен, 41 (автогол), Колашинац, 51, Пайе, 62, Ундер, 80 (с пенальти), Тавареш, 82 – ван дер Бумен, 66

В этом сезоне Лорьян успел побывать в зоне Лиги чемпионов, и, похоже, игроки команды воспарили в небесах. Потому что после 9 октября Лорьян не может добыть победу в Лиге 1. С тех пор команда Реджиса Ле Бриса сыграла в чемпионате 6 матчей. Болельщики ожидали, что Лорьян вернётся на победный путь после международной паузы, но первый же матч, сыгранный после завершения ЧМ-2022, "Лорьяноиды" проиграли Монпелье (0:2). Причём соперник решил исход встречи уже в первой половине первого тайма – благодаря быстрым голам Саванье и Вахи.

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Два быстрых гола удалось забить и Реймсу в домашней встрече с Ренном. Шикарным образом войти в игру удалось Алексису Флипсу: на его счету гол+пас за стартовые 22 минуты встречи. Причём Флипс играл не на своём привычном правом фланге, а на позиции десятого номера. L'Equipe также отмечает то, как замечательно 22-летний игрок отрабатывал в обороне. Успевал везде!

В конце первого тайма Артур Теате сумел отыграть один мяч, и почти всю вторую половину встречи Ренн провисел на воротах соперника в надежде сравнять счёт. Но Реймс не просто выстоял, а еще и забил третий мяч – Манданда попал в своего защитника Омари, от которого мяч срикошетил к ногам Балогуна. Тем самым форвард Реймса прервал 17-матчевую беспроигрышную серию Ренна в чемпионате Франции.

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Матч на Велодроме начался с минуты молчания в память о Пеле. Новость о смерте Короля футбола пришла за полчаса до начала встречи, но Марсель успел согласовать с руководством Лиги почтение памяти легендарного бразильца.

Команда Игора Тудора воспользовалась осечкой Ренна – и обошла его в турнирной таблице благодаря уверенной победе над Тулузой. В этот вечер за Олимпик забивали все, кто хотел. Даже Валентин Ронжье! Для опорника этот гол стал лишь третьим в составе Марселя в 129 матчах за команду.

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