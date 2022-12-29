Ліга 1, 16 тур

Лор'ян – Монпельє 0:2

Голи: Саваньє, 3, Вахі, 22

Реймс – Ренн 3:1

Голи: Балогун, 6, 84, Фліпс, 22 – Теате, 45+1

Ніцца – Ланс 0:0

Марсель - Тулуза 6:1

Голи: Ронж'є, 13, Ніколайсен, 41 (автогол), Колашинац, 51, Пайє, 62, Ундер, 80 (з пенальті), Тавареш, 82 – ван дер Бумен, 66

Цього сезону Лор'ян встиг побувати в зоні Ліги чемпіонів, і, схоже, гравці команди після такого результату здійнялися до небес. Бо після 9 жовтня Лор'ян не може здобути перемогу у Лізі 1. З того часу команда Реджіса Ле Бріса зіграла у чемпіонаті 6 матчів. Вболівальники очікували, що Лор'ян повернеться на переможний шлях після міжнародної паузи, але перший матч, зіграний після завершення ЧС-2022, "Лор'яноїди" програли Монпельє (0:2). До того ж суперник вирішив результат зустрічі вже в першій половині першого тайму – завдяки швидким голам Саваньє та Вахі.

ПСЖ ледь не зганьбився з аутсайдером Ліги 1 – Неймар був вилучений за симуляцію, капітан забив своїм і чужим

***

Два швидкі голи вдалося забити і Реймсу у домашній зустрічі з Ренном. Шикарним чином в гру увійшов Алексіс Фліпс: на його рахунку гол+пас за стартові 22 хвилини зустрічі. Причому Фліпс грав не на своєму звичному правому фланзі, а на позиції десятого номера. L'Equipe також наголошує на тому, як чудово 22-річний гравець відпрацьовував в обороні. Встигав скрізь!

Наприкінці першого тайму Артур Теате зумів відіграти один м'яч, і майже всю другу половину зустрічі Ренн провисів на воротах суперника, сподіваючись зрівняти рахунок. Але Реймс не просто вистояв, а ще й забив третій м'яч – Манданда влучив у свого захисника Омарі, від якого м'яч зрикошетив до ніг Балогуна. Завдяки цьому форвард Реймса перервав безпрограшну 17-матчеву серію Ренна в чемпіонаті Франції.

***

Матч на Велодромі почався з хвилини мовчання на згадку про Пеле. Новина про смерть Короля футболу прийшла за півгодини до початку зустрічі, але Марсель встиг узгодити з керівництвом Ліги вшанування пам'яті легендарного бразильця.

Команда Ігора Тудора скористалася осічкою Ренна і обійшла його в турнірній таблиці завдяки впевненій перемозі над Тулузою. Цього вечора за Олімпік забивали всі, хто хотів. Навіть Валентин Ронж'є! Для опорника цей гол став лише третім у складі Марселя у 129 матчах за команду.

Ліга 1: Монако вирвав перемогу завдяки дублю 17-річного дебютанта, Лілль Фонсеки набрав очки