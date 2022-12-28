Лига 1, 16 тур

Труа – Нант 0:0

Аяччо – Анже 1:0

Гол: Белаили, 40 (с пенальти)

Осер – Монако 2:3

Голы: Ньянг, 30 (с пенальти), Фофана (автогол, 68 – Бен-Йеддер, 45+3 (с пенальти), Бен-Сегир, 58, 85

Клермон – Лилль 0:2

Голы: Гомес, 67 (с пенальти), Байо, 90+4

Впервые в этом сезоне Аяччо сумел взять очки в третьем матче чемпионата подряд. После победы над Страсбуром и ничьей с Нантом команде Панталони удалось одолеть худшую команду Лиги 1 Анже, который проводил первый матч под руководством нового тренера Абделя Буазама.

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Исход встречи на Корсике решил точный удар Белаили с пенальти в конце первого тайма. Хотя журналисты L'Equipe отмечают, что Анже заслужил забить в этой встрече хотя бы один мяч: гол Адриена Хуну не был засчитан из-за минимального офсайда, после чего плеймейкер гостей еще и в штангу попал. Также голкипер хозяев Лерой дважды по-настоящему спас свою команду в начале второго тайма.

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Труа тоже сыграл свой первый матч под руководством нового тренера Патрика Киснорбо. Собравшиеся на стадионе труанские зрители могли наблюдать за новой расстановкой своей команды – хозяева играли по схеме 4-2-3-1. Но за исключением случайного попадания мяча в перекладину какой-либо опасности у ворот Ляфона игрокам Труа создать не удалось. Обеим командам не хватало темпа, и встреча завершилась нулевой ничьей. В итоге после финального свистка болельщики заслуженно освистали игроков Труа и Нанта.

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Главное событие в матчах дневного слота случилось в Осере. В матче против хозяев 17-летний дебютант в составе Монако Элис Бен-Сегир оформил дубль и принёс своей команде победу. В активе этого парня до сегодняшнего появления на поле было только несколько минут компенсированного времени матча с Црвеной Звездой в Лиге Европы.

Бен-Сегир вышел на поле сразу после перерыва, заменив капитана Монако Бен-Йеддера. На 58-й минуте Бен-Сегир впервые отблагодарил главного тренера Филиппа Клемана, а на 85-й (магия цифр!) – во второй раз. В 17 лет и 315 дней он стал вторым самым молодым игроком, оформившим дубль в составе Монако в Лиге 1 после Тьерри Анри. Легендарный бомбардир сборной Франции отметился подобным достижением против Ланса в 1995 году в возрасте 17 лет и 255 дней.

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Статистика ударов в первом тайме матча Клермон – Лилль (1:9) говорила сама за себя. Команда Паулу Фонсеки владела подавляющим преимуществом, но ей никак не удавалось взломать ворота соперника. Это удалось сделать только на 67-й минуте, когда польский защитник хозяев Матеуш Ветеска неудачно сыграл в своей штрафной и нарушил правила против Анхеля Гомеса. Англичанин выиграл конкуренцию за право исполнить приговор у Реми Кабелля – и реализовал пенальти. Гости добили своего соперника уже в компенсированное время – Байо расписался в воротах своей бывшей команды уже после удаления Максимилиано Кофрие.

Так Лилль добыл свою девятую победу в этом чемпионате и как минимум на время обогнал Лорьян в турнирной таблице.