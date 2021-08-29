Состоялись субботние матчи 4-го тура французской Лиги 1, в которых Ницца и Марсель оформили убедительные победы. Читайте отчет о поединках на "Футбол 24".

Чемпионат Франци 2021/22, 4-й тур

Ницца – Бордо – 4:0

Голы: Клюйверт, 7, Гуири, 33, 40, Кефрен Тюрам, 85

Марсель – Сент-Этьен – 3:1

Голы: Гендузи, 23, Жерсон, 51, Ундер, 68 – Колодзейчак, 32

Ницца уничтожила Бордо, отправив 3 гола еще до перерыва. Счет открыл Джастин Клюйверт на 7 минуте, а Гуири оформил дубль. Точку во встрече поставил Кефрен Тюрам, отметившись на 85 минуте.

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Марсель же дома переиграл Сент-Этьен. В первом тайме команды обменялись голами Гендузи и Колодзейчак. После перерыва же провансальцы дожали соперника – Жерсон и Ундер стали авторами забитых мячей и принесли победу Марселю.

Таким образом, и Ницца, и Марсель набрали по 7 очков, поднявшись в топ-5 турнирной таблицы. Сент-Этьен с 3 очками остался тринадцатым, а Бордо с 2 пунктами расположился на семнадцатой строчке.

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