Відбулись суботні матчі 4-го туру французької Ліги 1, в яких Ніцца та Марсель оформили переконливі перемоги. Читайте звіт про поєдинки на "Футбол 24".

Чемпіонат Франції 2021/22, 4-й тур

Ніцца – Бордо – 4:0

Голи: Клюйверт, 7, Гуірі, 33, 40, Кефрен Тюрам, 85

Марсель – Сент-Етьєн – 3:1

Голи: Гендузі, 23, Жерсон, 51, Ундер, 68 – Колодзейчак, 32

Ніцца знищила Бордо, відправивши 3 голи ще до перерви. Рахунок відкрив Джастін Клюйверт на 7 хвилині, а Гуірі оформив дубль. Крапку в зустрічі поставив Кефрен Тюрам, відзначившись на 85 хвилині.

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Марсель же вдома переграв Сент-Етьєн. У першому таймі команди обмінялись голами Гендузі та Колодзейчака. По перерві ж провансальці дотиснули суперника – Жерсон та Ундер стали авторами забитих м'ячів та принесли перемогу Марселю.

Таким чином, і Ніцца, і Марсель набрали по 7 очок, піднявшись у топ-5 турнірної таблиці. Сент-Етьєн з 3 очками залишився тринадцятим, а Бордо з 2 пунктами розташувався на сімнадцятій сходинці.

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