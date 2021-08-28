Лига 1, 4-й тур

Нант – Лион – 0:1

Гол: Дембеле, 35

Удаление: Да Силва, 78 (Л)

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Лион неудачно начал сезон, поэтому был вынужден реабилитироваться. Гости взяли игру под свой контроль, и на 35-й минуте Дембеле открыл счет.

После перерыва игроки Нанта выровняли игру, но гости не собирались уступать первую победу в сезоне, и даже удаление в конце матча у Лиона не изменило их планы. Финальный свисток зафиксировал минимальную победу "ткачей".

После 4-х туров Лион расположился на 6-й строчке, Нант – 10-й.

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