Лига 1, 3-й тур

Лилль – Метц – 1:0

Гол: Луис Араухо, 88

Анже – Реймс – 1:0

Гол: Баокен, 55

Дижон – Брест – 0:2

Голы: Перро, 42, Кардона, 90+5

Лорьян – Ланс – 2:3

Голы: Грбич, 14, Виссена, 90+2 – Какута, 31, Медина, 34, Ганаго, 63

Ним – Ренн – 2:4

Голы: Кубас, 36, Ферхат, 55 – Гирасси, 12, 39, Агуерд, 72, Бурижо, 90+7

Монако – Нант – 2:1

Голы: Диоп, 5, Гюббельс, 65 – Бла, 61

Лилль в рамках третьего тура принимал Метц. Хозяева ожидаемо прессинговали весь матч, однако забили лишь на 88 минуте. Именно этот гол подарил Лиллю вторую победу в трех первых турах Лиги 1 – еще один матч они сыграли вничью.

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Анже играл с Реймсом у себя дома. Пожалуй, именно поддержка родных стен и лучшее индивидуальное мастерство хозяев сыграли решающую роль – Анже забил на 55 минуте, а Реймс не смог ничем ответить. 1:0 в конечном итоге.

Дижон в статусе хозяев встречался с Брестом. Однако именно гости захватили инициативу и забили в конце первого тайма. Дижон не смог создать острых моментов и даже пропустил обидный гол на 90+5 минуте – окончательный счет 0:2.

Лорьян и Ланс провели достаточно яркий матч. Сначала хозяева быстро отличились, однако еще до перерыва пропустили дважды. Во втором тайме Лорьян и Ланс забили еще по одному голу, а результат на табло был 2:3 в пользу гостей.

Ним и Ренн тоже решили создать голевую феерию и на двоих забили шесть мячей – по три гола в каждом из таймов. В общем Ним отличился лишь дважды, а вот Ренн записал в свой актив 4 гола и, в конечном итоге, 3 очка – они вывели команду на первое место в турнирной таблице Лиги 1.

Монако принимало Нант. Уже на 5 минуте гости пропустили, а на 18 минуте и сами забили. Правда, гол был отменен из-за офсайда. Нант все же отличился во втором тайме, однако через несколько минут снова пропустил и потерял ничью в тяжелом матче. 2:1 Монако переигрывает гостей и выходит на второе место во французском первенстве.

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