Ліга 1, 3-й тур

Лілль – Метц – 1:0

Гол: Луїс Араухо, 88

Анже – Реймс – 1:0

Гол: Баокен, 55

Діжон – Брест – 0:2

Голи: Перро, 42, Кардона, 90+5

Лор'ян – Ланс – 2:3

Голи: Грбич, 14, Вісса, 90+2 – Какута, 31, Медіна, 34, Ганаго, 63

Нім – Ренн – 2:4

Голи: Кубас, 36, Ферхат, 55 – Гірассі, 12, 39, Агуерд, 72, Буріжо, 90+7

Монако – Нант – 2:1

Голи: Діоп, 5, Гюббельс, 65 – Бла, 61

Лілль у рамках третього туру приймав Метц. Господарі очікувано пресингували весь матч, проте забили лише на 88 хвилині. Саме цей гол подарував Ліллю другу перемогу у трьох перших турах Ліги 1 – ще один матч вони зіграли у нічию.

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Анже грав з Реймсом у себе вдома. Мабуть, саме підтримка рідних стін та краща індивідуальна майстерність господарів зіграли вирішальну роль – Анже забив на 55 хвилині, а Реймс не зміг нічим відповісти. 1:0 у кінцевому підсумку.

Діжон у статусі господарів зустрічався з Брестом. Проте саме гості захопили ініціативу та забили наприкінці першого тайму. Діжон не зміг створити гострих моментів та навіть пропустив прикрий гол на 90+5 хвилині – остаточний рахунок 0:2.

Лор'ян та Ланс провели досить яскравий матч. Спочатку господарі швидко відзначились, проте ще до перерви пропустили двічі. У другому таймі Лор'ян та Ланс забили ще по одному голу, а результат на табло був 2:3 на користь гостей.

Нім та Ренн теж вирішили створити гольову феєрію та на двох забили шість м'ячів – по три голи у кожному з таймів. Загалом Нім відзначився лише двічі, а от Ренн записав до свого активу 4 голи та, в кінцевому результаті, 3 очки – вони вивели команду на перше місце у турнірній таблиці Ліги 1.

Монако приймало Нант. Вже на 5 хвилині гості пропустили, а на 18 хвилині і самі забили. Щоправда, гол було скасовано через офсайд. Нант все ж відзначився у другому таймі, проте через кілька хвилин знову пропустив та втратив нічию у важкому матчі. 2:1 Монако переграє гостей та виходить на друге місце у французькій першості.

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