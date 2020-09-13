Лига 1, 3 тур

Монпелье – Ницца – 3:1

Голы: Лаборде, 18, Конгре, 50, 64 – Данте, 69

Сент-Этьен – Страсбур – 2:0

Голы: Буанга, 57 (пен.), Камара, 82

Монпелье дома переиграл Ниццу, которая в предыдущих двух турах одержала победы. Хозяева громили команду Виейра до 64 минуты, но опытный центрбек Данте оформил гол престижа.

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Сент-Этьен воспользовался осечкой "орлят" и вышел в лидеры турнирной таблицы. Подопечным Пюэля понадобилось больше тайма, чтобы сломить сопротивление Страсбура – помог пенальти за игру рукой. Под занавес встречи Махди Камара с нескольких метров расстрелял ворота соперника, закрепив победу "зеленых".

В воскресенье состоятся заключительные поединки 3-го тура Лиги 1, среди которых супердерби – ПСЖ будет принимать Марсель.