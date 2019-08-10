Лига 1: Марсель сенсационно уступил Реймсу, Ренн в меньшинстве одолел Монпелье

Состоялись очередные матчи первого тура чемпионата Франции.
Лига 1, первый тур
Марсель – Реймс – 0:2
Голы: Диа, 58, Сок, 90
Анже – Бордо – 3:1
Голы: Рен-Аделаид, 27 Перейра, 33, марганца, 45 – Превиль, 4
Брест – Тулуза – 1:1
Голы: Отре, 23 – Кулурич, 89
Нереализованный пенальти: Шарбонье, 84 (Б)
Дижон – Сент-Этьен – 1:2
Голы: Тавареш, 34 (пен.) – Аума, 5, Аолу, 11
Монпелье – Ренн – 0:1
Гол: Морель, 6
Удаление: Тэ, 69 (Р)
Ницца – Амьен – 2:1
Голы: Герело, 32, Данте, 90+5 – Аколо, 81
Удаление: Гнаор, 27
Лион в большинстве разгромил Монако в матче-открытии французской Лиги 1
Марсель дома опозорился в матче против Реймса. Гости после перерыва дважды отличились в воротах соперника.
Бордо быстро открыл счет в матче с Анже, но хозяева не собирались сдаваться и "наколотили" сопернику три мяча в ответ.
Тулуза в течение всего матча уступала Бресту и только перед финальным свистком сумела вырвать ничью.
Сент-Этьен уже в начале встречи оформил себе комфортное преимущество в два мяча во встрече с Дижоном. Хозяева отыграли один мяч, но спасти ничью не смогли.
Монпелье неожиданно дома уступил Ренну. Гостям для победы хватило одного мяча.
Амьен уже в первом тайме остался в меньшинстве, что позволило Ницце выйти вперед. После перерыва гостям удалось сравнять счет, однако на последней минуте матча хозяева все же вырвали победу.