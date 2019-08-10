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Лига 1: Марсель сенсационно уступил Реймсу, Ренн в меньшинстве одолел Монпелье

10 августа 23:20 23 Читати українською
Лига 1: Марсель сенсационно уступил Реймсу, Ренн в меньшинстве одолел Монпелье
Марсель – Реймс / Фото ФК Марсель

Состоялись очередные матчи первого тура чемпионата Франции.

Лига 1, первый тур

Марсель – Реймс – 0:2

Голы: Диа, 58, Сок, 90

Анже – Бордо – 3:1

Голы: Рен-Аделаид, 27 Перейра, 33, марганца, 45 – Превиль, 4

Брест – Тулуза – 1:1

Голы: Отре, 23 – Кулурич, 89

Нереализованный пенальти: Шарбонье, 84 (Б)

Дижон – Сент-Этьен – 1:2

Голы: Тавареш, 34 (пен.) – Аума, 5, Аолу, 11

Монпелье – Ренн – 0:1

Гол: Морель, 6

Удаление: Тэ, 69 (Р)

Ницца – Амьен – 2:1

Голы: Герело, 32, Данте, 90+5 – Аколо, 81

Удаление: Гнаор, 27

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Марсель дома опозорился в матче против Реймса. Гости после перерыва дважды отличились в воротах соперника.

Бордо быстро открыл счет в матче с Анже, но хозяева не собирались сдаваться и "наколотили" сопернику три мяча в ответ.

Тулуза в течение всего матча уступала Бресту и только перед финальным свистком сумела вырвать ничью.

Сент-Этьен уже в начале встречи оформил себе комфортное преимущество в два мяча во встрече с Дижоном. Хозяева отыграли один мяч, но спасти ничью не смогли.

Монпелье неожиданно дома уступил Ренну. Гостям для победы хватило одного мяча.

Амьен уже в первом тайме остался в меньшинстве, что позволило Ницце выйти вперед. После перерыва гостям удалось сравнять счет, однако на последней минуте матча хозяева все же вырвали победу.

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Тулуза Тулуза Монпелье Монпелье Ницца Ницца Реймс Реймс Франция Анже Анже Марсель Марсель Ренн Ренн
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