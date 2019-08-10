Ліга 1: Марсель сенсаційно поступився Реймсу, Ренн у меншості здолав Монпельє

Відбулись чергові матчі першого туру чемпіонату Франції.

Ліга 1, перший тур

Марсель – Реймс – 0:2

Голи: Діа, 58, Сок, 90

Анже – Бордо – 3:1

Голи: Рен-Аделаїд, 27, Перейра, 33, Мангані, 45 – Превіль, 4

Брест – Тулуза – 1:1

Голи: Отре, 23 – Кулуріч, 89

Нереалізований пенальті: Шарбоньє, 84 (Б)

Діжон – Сент-Етьєн – 1:2

Голи: Тавареш, 34 (пен.) – Аума, 5, Аолу, 11

Монпельє – Ренн – 0:1

Гол: Морель, 6

Вилучення: Те, 69 (Р)

Ніцца – Ам'єн – 2:1

Голи: Гереле, 32, Данте, 90+5 – Аколо, 81

Вилучення: Гнаор, 27

Ліон у більшості розгромив Монако у матчі-відкритті французької Ліги 1

Марсель вдома зганьбився у матчі проти Реймса. Гості після перерви двічі відзначились у воротах суперника.

Бордо швидко відкрив рахунок у матчі з Анже, але господарі не мали наміру здаватись і "наколотили" супернику три м'ячі у відповідь.

Тулуза протягом всього матчу поступалась Бресту і лише перед фінальним свистком зуміла вирвати нічию.

Сент-Етьєн вже на початку зустрічі оформив собі комфортну перевагу в два м'ячі у зустрічі з Діжоном. Господарі відквитали один м'яч, але врятувати нічию не змогли.

Монпельє несподівано вдома поступився Ренну. Гостям для перемоги вистачило одного м'яча.

Ам'єн вже у першому таймі залишився в меншості, що дозволило Ніцці вийти вперед. Після перерви гостям вдалось зрівняти рахунок, проте на останній хвилині матчу господарі все ж вирвали перемогу.